Лапорта отреагировал на новость об аресте Бартомеу

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Лапорта отреагировал на новость об аресте Бартомеу

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию об аресте бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

"Арест Бартомеу - является плохой новостью для "Барселоны", так как он был президентом клуба. Нужно дождаться официальной информации. А пока лучше соблюдать принцип презумпции невиновности", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

По некоторым данным, функционер арестован за то, что на клубные средства нанимал компанию, которая занималась очернением имиджа ведущих игроков "Барселоны" в социальных сетях.

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