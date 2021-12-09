Лапорта отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Лапорта отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о раннем вылете своей команды из Лиги Чемпионов.

"Сине-гранатовые" прекратили выступление в турнире по итогам группового этапа.

Каталонцы уступили "Баварии" и "Бенфике". В следующем году они сыграют в плей-офф Лиги Европы.

"Сейчас мы все в одной лодке и должны более чем когда-либо грести в одном направлении. Футболисты "Барсы" в матче с "Баварией" (0:3) сделали всё, что могли, и даже больше, но ничего не получилось. Нам грустно, но нужно смотреть вперёд, работать и менять сложную спортивную и финансовую ситуацию. А пока необходимо успокоиться", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

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