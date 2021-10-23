Лапорта перед Эль Класико сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заверил, что главному тренеру команды Рональду Куману не грозит отставка, как бы не завершился воскресный матч против мадридского "Реала".

"Куман продолжит работу после Эль Класико. Я продолжу ему доверять, что бы ни случилось в воскресенье", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Эль Класико состоится в воскресенье, 24 октября, в 17:15 по московскому времени.

"Реал" идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барса" пока только седьмая.

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