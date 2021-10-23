Лапорта перед Эль Класико сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"

Теги реал мадридбарселонарональд куманжоан лапорта

Лапорта перед Эль Класико сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заверил, что главному тренеру команды Рональду Куману не грозит отставка, как бы не завершился воскресный матч против мадридского "Реала".

"Куман продолжит работу после Эль Класико. Я продолжу ему доверять, что бы ни случилось в воскресенье", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Эль Класико состоится в воскресенье, 24 октября, в 17:15 по московскому времени.

"Реал" идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барса" пока только седьмая.

Не пропустите: Куман поделился ожиданиями от матча "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов