Лапорта планирует судиться с экс-президентом "Барселоны" Бартомеу

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовит иск против своего предшественника Жозепа Бартомеу, пишет El Confidencial.

По информации источника, действующий руководитель "блауграны" считает, что прежний совет директоров недобросовестно управлял клубом.

Лапорта хочет получить подробные разъяснения по некоторым вопросам, связанным с финансовой деятельностью "сине-гранатовых", а также привлечь к ответственности Бартомеу и его команду.

Расследованием дела будет заниматься адвокат по уголовным делам Хосеп Рамон Сорни.

Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года. В марте 2021-го пост занял Лапорта.

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