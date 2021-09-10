Лапорта планирует судиться с экс-президентом "Барселоны" Бартомеу
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовит иск против своего предшественника Жозепа Бартомеу, пишет El Confidencial.
По информации источника, действующий руководитель "блауграны" считает, что прежний совет директоров недобросовестно управлял клубом.
Лапорта хочет получить подробные разъяснения по некоторым вопросам, связанным с финансовой деятельностью "сине-гранатовых", а также привлечь к ответственности Бартомеу и его команду.
Расследованием дела будет заниматься адвокат по уголовным делам Хосеп Рамон Сорни.
Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года. В марте 2021-го пост занял Лапорта.
Не пропустите: Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Бразилии повторила собственный рекорд отбора ЧМ в Южной Америке
-
Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
-
Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Боливию, Бразилия сильнее Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
Вьери: Холанд 100% перейдет в "Реал"
Лента новостей
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "Байера"
-
Восстановление Рамоса после травмы затягивается
-
Кавани раскрыл секрет своей причёски
-
Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки
-
Агуэро рассказал о своём восстановлении после травмы
-
Газизов высказался о финансовых проблемах "Уфы"
-
Алекс Тейшейра объяснил, почему уехал в Китай, а не в "Ливерпуль"
-
Скалони - о Месси: "Горжусь, что у меня есть такой игрок"
-
Халк сыграл за сборную Бразилии впервые за 1915 дней
-
1
Мама Роналду показала шоколадную статую сына
-
1
Месси побил ещё один рекорд
-
Джибриль Сиссе начал тренерскую карьеру
-
Сборная Бразилии повторила собственный рекорд отбора ЧМ в Южной Америке
-
1
Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
-
Лапорта планирует судиться с экс-президентом "Барселоны" Бартомеу
-
Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Боливию, Бразилия сильнее Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
Вьери: Холанд 100% перейдет в "Реал"
-
В "Ювентусе" прокомментировали уход Роналду
-
Рио Фердинанд остался доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14