Лапорта поделился подробностями ухода Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился финансовыми подробностями ухода Месси из каталонского клуба.

"Произошло то, о чем мы уже говорили. На нас оказывалось давление: или мы подпишем соглашение с фондом CVC, либо не уложимся в финансовый фэйр-плей. Не было других вариантов.

Была предварительная договоренность, и мы пожали друг другу руки. Было несколько соглашений, и Ла Лига, казалось, приняла их, но потом они отказались от них без сделки с CVC. Мы не чувствовали, что ситуация может улучшиться, поэтому положили конец этой истории.

Думаю, и для нас, и для Месси это было плохо – все сложилось не так, как мы того хотели. Потом мы уже не разговаривали.

Я видел дебют Лео за ПСЖ, и было странно видеть его в другом клубе, у нашего соперника. И мне это не понравилось.

Даже с уходом Гризманна и сокращением зарплат, на которое пошли капитаны Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Месси не мог остаться. Но все-таки было важно сократить зарплатную ведомость, потому что в следующем году мы можем быть более амбициозными", – сказал Лапорта.

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