Лапорта пока не общался с Месси по поводу нового контракта.

Фото: Твиттер @FCBarcelona_cat

До сих пор нет ясности, где будет играть форвард "Барселоны" Лионель Месси в следующем сезоне.

За месяц, который уже прошел с момента вступления Жоана Лапорты в должность президента клуба, функционер ни разу не провел беседы с аргентинцем и его представителями по поводу подписания нового соглашения.

Marca со ссылкой на источники в каталонском клубе пишет, что руководство "Барселоны" все еще работает над подготовкой предложения. Сам Лапорта не хочет торопиться и предлагать нападающему те условия, которые не сможет выполнить в будущем.

Месси в этой ситуации сохраняет спокойствие. Он полностью сосредоточен на предстоящих матчах и хочет выиграть с "блауграной" Ла Лигу и Кубок Испании.

В текущем сезоне Лео забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 27 матчах чемпионата.