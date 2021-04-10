Лапорта полетел с "Барселоной" на матч против "Реала"

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Лапорта полетел с "Барселоной" на матч против "Реала"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетит матч 30-го тура испанской Примеры против "Реала".

Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщила, что руководитель клуба полетел вместе с командой в Мадрид.

Напомним, что "Реал" примет "Барсу" сегодня на стадионе "Альфредо ди Стефано", начало игры - в 22:00 мск.

В преддверии Эль Класико каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, а мадридцы - третье. Отрыв составляет 2 очка.

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