Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта анонсировал планы каталонского клуба на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, руководитель "блауграны" во время ужина с представителями объединения болельщиков команды в Галисии пообещал подписание трёх новичков в январе.

Одной из целей "Барсы" будет центральный форвард, который станет заменой для Серхио Агуэро, испытывающего проблемы с сердцем.

Также Лапорта отметил, что все сделки будут согласовываться с новым главным тренером Хави.

Чтобы соответствовать потолку зарплат в Ла Лиге, клуб также намерен расстаться с несколькими футболистами.

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