Лапорта попросил Кумана чаще выпускать на поле двух футболистов "Барселоны"

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет оказать влияние на состав команды в ближайших матчах.

По информации Marca, руководитель каталонского клуба огласил главному тренеру Рональду Куману свои пожелания относительно игрового времени двух футболистов.

Лапорта хочет, чтобы наставник "блауграны" чаще выпускал на поле центрального защитника Самюэля Умтити и хавбека Рикарда Пуча.

Куман, в свою очередь, пока недоволен кондициями француза и испанца, поэтому сейчас они редко играют.

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