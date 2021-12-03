Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прояснил свои слова о том, что нападающий Лионель Месси мог остаться в каталонском клубе, если бы временно отказался от зарплаты.

"Мне задали вопрос: "Мог ли Месси остаться бесплатно?". Я не знал точно, возможно ли это, но понимал, что, вероятно, да. И в тот момент я сказал: "Ну, возможно". Но я никогда не просил Месси играть бесплатно. В этом Лео прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что у него есть серьёзное предложение [от ПСЖ].

В любом случае такое предложение должно было исходить от него, а не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и возникшая полемика стала результатом искажения информации", - цитирует Лапорту AS.

В августе Месси на правах свободного агента ушёл в ПСЖ. "Барса" не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

Не пропустите: Отель Месси в Барселоне могут снести. | http://soccernews.ru