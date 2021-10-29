Лапорта представил футболистам "Барселоны" и. о. тренера Бархуана

Фото: твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта представил команде Серхи Бархуана, который стал и.о. тренера после отставки Рональда Кумана.

Лапорта и Бархуан вместе пришли в раздевалку к футболистам. Также была проведена первая тренировка с новым специалистом.

Sergi Barjuan meets the players pic.twitter.com/0akERchIvg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021

Напомним, что ранее Бархуан возглавлял "Барселону Б".

Ожидается, что в ноябре "Барсу" возглавит Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".

Читайте также: Лапорта уволил Кумана в самолете. | http://soccernews.ru