Лапорта представил футболистам "Барселоны" и. о. тренера Бархуана

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Лапорта представил футболистам "Барселоны" и. о. тренера БархуанаФото: твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта представил команде Серхи Бархуана, который стал и.о. тренера после отставки Рональда Кумана.

Лапорта и Бархуан вместе пришли в раздевалку к футболистам. Также была проведена первая тренировка с новым специалистом.

Напомним, что ранее Бархуан возглавлял "Барселону Б".

Ожидается, что в ноябре "Барсу" возглавит Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".

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