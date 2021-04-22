Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу о создании Суперлиги за 3 дня до официального объявления.

Как сообщает Daily Mail, Лапорта и Тебас виделись 15 апреля на праздничном ужине в честь победы первого на выборах президента "Барсы". Во время разговора Лапорта сообщил Тебасу о скором создании Суперлиги.

Отмечается, что после ужина Тебас предупредил об этом глав национальных футбольных федераций, руководителей некоторых европейских топ-клубов и президента УЕФА Александера Чеферина.

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