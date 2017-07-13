Лапорта призвал Бартомеу покинуть пост президента "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике действующее руководство каталонского клуба.

"Бартомеу и его команда некомпетентны. Эти люди растрачивают наследие клуба. Они не заслужили иметь в команде лучшего игрока в мире. Некомпетентность персонала приводит к ошибочным решениям и коррупции. Это позор. Нужно требовать их ухода" - приводит слова Лапорты El Mundo Deportivo.

Напомним, что Бартомеу является президентом "Барселоны" с января 2014 года.

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