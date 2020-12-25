Лапорта прокомментировал финансовое положение "Барселоны"

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Лапорта прокомментировал финансовое положение "Барселоны"

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о текущей финансовой ситуации в клубе.

"Нужны срочные решения, потому что уровень задолженности сейчас очень плохой. Необходима реструктуризация, а расходы должны быть сокращены. Это уменьшит дефицит. Посмотрим, насколько. Пока мы не внутри клуба, нельзя узнать точно. Мы думаем, что потери [от пандемии] будут очень большими. Когда наша команда возглавит клуб, будет проведён аудит. Мы прогнозируем доход в 661 миллион евро, и это очень мало, учитывая уровень расходов клуба", - цитирует Лапорту La Vanguardia.

На сегодняшний день долги "Барселоны" оцениваются в 820 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Примеры "сине-гранатовые" занимают пятое место, набрав 24 очка в 14 турах.

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