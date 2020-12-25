Лапорта прокомментировал финансовое положение "Барселоны"
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о текущей финансовой ситуации в клубе.
"Нужны срочные решения, потому что уровень задолженности сейчас очень плохой. Необходима реструктуризация, а расходы должны быть сокращены. Это уменьшит дефицит. Посмотрим, насколько. Пока мы не внутри клуба, нельзя узнать точно. Мы думаем, что потери [от пандемии] будут очень большими. Когда наша команда возглавит клуб, будет проведён аудит. Мы прогнозируем доход в 661 миллион евро, и это очень мало, учитывая уровень расходов клуба", - цитирует Лапорту La Vanguardia.
На сегодняшний день долги "Барселоны" оцениваются в 820 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Примеры "сине-гранатовые" занимают пятое место, набрав 24 очка в 14 турах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14