Лапорта прокомментировал ход переговоров с Месси о продлении контракта

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о том, как идут переговоры с капитаном команды Лионелем Месси по поводу нового соглашения.

"Всё, что связано с контрактом Месси, продвигается нормально", - цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 29 голов и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" предложили аргентинцу продлить контракт с понижением зарплаты. Другие детали здесь.

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