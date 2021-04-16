Лапорта прокомментировал ход переговоров с Месси о продлении контракта
Фото сайт "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о том, как идут переговоры с капитаном команды Лионелем Месси по поводу нового соглашения.
"Всё, что связано с контрактом Месси, продвигается нормально", - цитирует Лапорту Marca.
Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне этого года.
В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 39 матчей, забил 29 голов и сделал 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" предложили аргентинцу продлить контракт с понижением зарплаты. Другие детали здесь.
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