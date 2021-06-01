Лапорта прокомментировал переход Агуэро в "Барселону"

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Лапорта прокомментировал переход Агуэро в "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал заявление о подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро.

"Это исключительный футболист, играющий на очень важной позиции. Он действует очень эффективно, и это важно. Уверен, что Кун сделает команду более конкурентоспособной.

Это только первое подписание из целой серии, которые произойдут в течение месяца. У нас есть уверенность, поэтому "Барса" вернётся на путь побед. Мы хотим вернуть радость болельщикам", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что 32-летний аргентинец заключил с "сине-гранатовыми" контракт до июня 2023 года.

Не пропустите: Агуэро: "Я с 14 лет хотел играть за "Барселону". | http://soccernews.ru
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