Лапорта прокомментировал подписание Дани Алвеса

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал подписание бразильского футболиста Дани Алвеса.

"Спасибо, что пришли. Спасибо, Дани Алвес. Это день, который вызывает воспоминания о том дне, когда Дани впервые приехал в "Барсу".

Дани - самый титулованный человек в истории футбола. Его личность уникальна. Он ясно дал мне понять, что хочет вернуться в "Барселону" и помочь клубу".

Я разговаривал с Юсте и Алемани, и мы считаем, что Дани тот, кто поможет создать нам проект, который мы хотим. Физически Дани полностью подготовлен", - сказал Лапорта.

Также не пропустите: Кокорин не сыграет с "Миланом" из-за травмы. | http://soccernews.ru