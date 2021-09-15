Лапорта прокомментировал поражение от "Баварии"

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал разгром от "Баварии" со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы (болельщики). Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации.

Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдем решение в сложившейся ситуации.

Спасибо вам большое. Visca el Barça!" – сказал Лапорта.

Также не пропустите: Расписание матчей 8-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru