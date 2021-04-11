Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"

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Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"Фото Marca

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на поражение от "Реала" (1:2).

"У нас впереди восемь игр, чтобы достичь чемпионства. Уверен, что команда будет сражаться до конца. Да здравствует "Барса", - написал Лапорта в твиттере.

После матча "Барса" оказалась на третьем месте, "Реал" возглавил турнирную таблицу.

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