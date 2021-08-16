Лапорта прокомментировал прощание с Месси

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции высказался о прощании с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

"Холодное прощание с Месси? Недовольство было огромным, это понятно, нам не удалось добиться того, чтобы все пошло так, как планировалось. Я до сих пор испытываю к нему такое же уважение. Было жаль, что все закончилось не так, как мы хотели", - сказал функционер.

Напомним, что Месси подписал контракт с ПСЖ на два года.

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