Лапорта прокомментировал ситуацию с Дембеле
Фото соцсети Усмана Дембеле
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации с новым контрактом для Усмана Дембеле.
"Дембеле - хороший парень. Он не создавал никаких проблем за всё наше время в клубе. Перед нами лучшая версия Дембеле за всю его карьеру в "Барсе". Хави с ним работает как положено.
Однако мы сделали ему предложение по продлению контракта, и оно не действует с 20 декабря 2021 года. Он отказался принимать его. Сейчас Хави утверждает, что верит в Дембеле, поскольку этот футболист играет важную роль.
У него была возможность, однако предложение перестало быть актуальным. Мы уже устанавливаем новый уровень зарплат, на который должны согласиться футболисты, которые останутся в следующем сезоне. Необходимо оберегать стабильность, сохраняя баланс клуба и команды. На данный момент мы не располагаем информацией, что Дембеле хочет остаться", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, что соглашение Дембеле истекает по окончании сезона.
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14