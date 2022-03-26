Лапорта прокомментировал ситуацию с Дембеле

Фото соцсети Усмана Дембеле

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации с новым контрактом для Усмана Дембеле.

"Дембеле - хороший парень. Он не создавал никаких проблем за всё наше время в клубе. Перед нами лучшая версия Дембеле за всю его карьеру в "Барсе". Хави с ним работает как положено.

Однако мы сделали ему предложение по продлению контракта, и оно не действует с 20 декабря 2021 года. Он отказался принимать его. Сейчас Хави утверждает, что верит в Дембеле, поскольку этот футболист играет важную роль.

У него была возможность, однако предложение перестало быть актуальным. Мы уже устанавливаем новый уровень зарплат, на который должны согласиться футболисты, которые останутся в следующем сезоне. Необходимо оберегать стабильность, сохраняя баланс клуба и команды. На данный момент мы не располагаем информацией, что Дембеле хочет остаться", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что соглашение Дембеле истекает по окончании сезона.

Читайте также: Хави хочет сохранить Дембеле в "Барселоне". | http://soccernews.ru