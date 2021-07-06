Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Месси

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Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу ситуацию с продлением контракт Лионеля Месси.

"Все хорошо", – ответил Лапорта на вопросы журналистов о продлении контракта аргентинского футболсита.

Ранее в СМИ сообщалось, что "блаугране" нкобходимо уменьшить зарплатную ведомость на 174 миллиона евро после продажи Хуниора Фирпо в "Лидс" для того чтобы подписать новый контракт с Месси.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня.

В прошедшем сезоне аргентинец сыграл 35 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал 9 голевых передач.

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