Лапорта прокомментировал уход Гризманна из "Барселоны"

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Лапорта прокомментировал уход Гризманна из "Барселоны"

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о форварде Антуане Гризманне, который минувшим летом ушёл в "Атлетико".

"Думаю, мы все многого ожидали от него, и Антуан отдал всё. Но он не вписывался в нашу систему, не был тем игроком, который нам нужен. Гризманн всегда хорошо и профессионально относился к работе. Я пожелал ему добиться успеха в "Атлетико", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Французский нападающий выступал за "Барсу" с 2019 года, сыграл 102 матча, забил 35 голов и сделал 17 ассистов.

"Атлетико" арендовал Гризманна до следующего лета с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

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