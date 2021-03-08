Лапорта провел встречу с Куманом и игроками "Барселоны" (видео)
Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта сегодня присутствовал на тренировке команды.
Функционер пообщался с наставником "каталонцев" Роналдом Куманом, его тренерским штабом и игроками в раздевалке. Кроме того, президент встретился с игроками и тренерами "Барселоны Б" и женской командой.
! Joan Laporta's Monday morning visit to the Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/H0957O6Q4S— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2021
Напомним, Лапорта победил на выборах, набрав 54,28% голосов. В борьбе за пост президента функционер опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).
На посту президента он сменил Жозепа Бартомеу, который ушел в отставку в октябре прошлого года.
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