Лапорта провёл встречу с травмированным Фати

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Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта решил лично поддержать воспитанника клуба Ансу Фати.

18-летний футболист не играет с 7 ноября из-за серьёзной травмы мениска. Он рискует пропустить остаток сезона.

По информации Marca, глава каталонского клуба навестил вингера на тренировочной базе, пообщался с ним и попросил не унывать.

В этом сезоне Фати сыграл за "Барсу" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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