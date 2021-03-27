Лапорта провёл встречу с травмированным Фати

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Лапорта провёл встречу с травмированным Фати

Фото Marca

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта решил лично поддержать воспитанника клуба Ансу Фати.

18-летний футболист не играет с 7 ноября из-за серьёзной травмы мениска. Он рискует пропустить остаток сезона.

По информации Marca, глава каталонского клуба навестил вингера на тренировочной базе, пообщался с ним и попросил не унывать.

В этом сезоне Фати сыграл за "Барсу" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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