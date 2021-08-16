Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара

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Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи НеймараФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об одном из пунктов адресованного ему письма от бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу.

«В седьмом пункте письма написано о том, что зарплаты выросли в связи с тем, что клубу необходимо было оставаться конкурентоспособным на фоне команд, принадлежащих государствам, и команд АПЛ.

Но правда такова, что спортивная политика клуба была катастрофичной. 222 миллиона евро, полученных в результате продажи Неймара, были потрачены бездумно и со скоростью света. Это повлияло на зарплаты и амортизацию. И вот мы сейчас в таком положении. Дело в спортивной политике. Надо было поменять модель развития команды и больше доверять молодежной академии", – сказал Лапорта.

Напомним, что в 2017 году ПСЖ выкупил Неймара за 222 миллиона евро.

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