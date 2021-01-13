Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году

1 Теги жоан лапортакриштиану роналдубарселона

Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 годуЭкс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь баллотируется на этот пост, рассказал, что Криштиану Роналду мог перейти в клуб в 2003 году.

Однако тогда такой возможностью не воспользовались.

"Мы хотели заполучить Роналдиньо и Рафу Маркеса. Тогда люди из окружения Маркеса предложили нам Роналду. Он тогда выступал за "Спортинг".

По словам одного из агентов, игрока предложили в "Манчестер Юнайтед" за 19 млн евро, но нам готовы уступить его за 17 млн.

Но к этому моменту мы уже приобрели Роналдиньо, а Криштиану был скорее фланговым игроком, чем игроком середины поля. Тогда мы отказались от португальца, но все равно не жалею об этом", – рассказал Лапорта в интервью Iniestazo.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Это правда. Бадр мне сказал; лучше переходи в Реал, там любят заднеприводных!

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