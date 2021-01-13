Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году
Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь баллотируется на этот пост, рассказал, что Криштиану Роналду мог перейти в клуб в 2003 году.
Однако тогда такой возможностью не воспользовались.
"Мы хотели заполучить Роналдиньо и Рафу Маркеса. Тогда люди из окружения Маркеса предложили нам Роналду. Он тогда выступал за "Спортинг".
По словам одного из агентов, игрока предложили в "Манчестер Юнайтед" за 19 млн евро, но нам готовы уступить его за 17 млн.
Но к этому моменту мы уже приобрели Роналдиньо, а Криштиану был скорее фланговым игроком, чем игроком середины поля. Тогда мы отказались от португальца, но все равно не жалею об этом", – рассказал Лапорта в интервью Iniestazo.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14