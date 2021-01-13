Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь баллотируется на этот пост, рассказал, что Криштиану Роналду мог перейти в клуб в 2003 году.

Однако тогда такой возможностью не воспользовались.

"Мы хотели заполучить Роналдиньо и Рафу Маркеса. Тогда люди из окружения Маркеса предложили нам Роналду. Он тогда выступал за "Спортинг".

По словам одного из агентов, игрока предложили в "Манчестер Юнайтед" за 19 млн евро, но нам готовы уступить его за 17 млн.