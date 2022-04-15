Лапорта рассказал, как изменится система продажи билетов на "Камп Ноу"

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, каким образом изменится система продажи билетов на еврокубковые матчи на "Камп Ноу" после ситуации, которая случилась на матче с "Айтрахтом" (2:3) в 1\4 финала Лиги Европы, когда более 30 тысяч немецких болельщиков попали на стадион "Барсы".

"Теперь, когда "Барса" играет на "Камп Ноу" в матче еврокубков, будут продаваться лишь именные билеты.

В продаже было 34 440 билетов. Были ограничения, их нельзя было купить с помощью немецкой банковской карты или с немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам.

Но есть доказательства, что купившие билеты затем отдали их немецким болельщикам", - сказал Лапорта.

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