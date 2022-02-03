Лапорта рассказал о целях "Барселоны" на этот сезон

Фото: инстаграм Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился целями каталонского клуба на остаток этого сезона в ходе презентации новичка команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу Европы. Если мы этого не добьемся - оценим ситуации и решим, что делать дальше", - сказал Лапорта.

Также президент "Барсы" прокомментировал работу клуба в январское трансферное окно.

"Думаю, у нас было отличное трансферное окно, учитывая нынешнее положение клуба".

Напомним, что в январе каталонцы подписали Дани Алвеса, Феррана Торреса, Адама Траоре и Обамяенга.

Также не пропустите: Абубукар высказался о Салахе перед очным матчем. | http://soccernews.ru