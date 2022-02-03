Лапорта рассказал о целях "Барселоны" на этот сезон

Теги барселонажоан лапортала лигалига европы уефа

Лапорта рассказал о целях "Барселоны" на этот сезон

Фото: инстаграм Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта  поделился целями каталонского клуба на остаток этого сезона в ходе презентации новичка команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу Европы. Если мы этого не добьемся  - оценим ситуации и решим, что делать дальше", - сказал Лапорта.

Также президент "Барсы" прокомментировал работу клуба в январское трансферное окно.

"Думаю, у нас было отличное трансферное окно, учитывая нынешнее положение клуба".

Напомним, что в январе каталонцы подписали Дани Алвеса, Феррана Торреса, Адама Траоре и Обамяенга.

Также не пропустите: Абубукар высказался о Салахе перед очным матчем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов