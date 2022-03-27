Лапорта рассказал о планах "Барселоны" на летнее трансферное окно
Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью для El Periodico поделился на трансферными планами каталонского клуба на грядущее лето.
"Мы уже примерно определились с трансферными целями. Но в том случае, если кто-то нас покинет, в наши планы могут внестись некоторые корректировки.
Мы подпишем как минимум 4 футболистов. Собираемся укрепить защиту, полузащиту и атаку", – сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что каталонцы уже договорились о подписаниях на правах свободного агенты Андреаса Кристенсена и Франка Кессье.
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