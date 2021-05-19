Лапорта рассказал о предстоящих изменениях в "Барселоне"

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Лапорта рассказал о предстоящих изменениях в "Барселоне"

Фото: инстаграм Жоана Лапорты/Автор неизвестен 

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, какие изменения ждут каталонский клуб в ближайшее время.

"Я дам оценку команде в конце сезона, сделав анализ игры и результатов. Мы гордимся тем, что выиграли Кубок Испании, но "Барселона" очень рано вылетела из Лиги чемпионов. Чемпионат Испании тоже проигран. 

Со следующей недели вы будете видеть изменения. Мы будем комментировать все решения. Нам необходимо упорно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Нам необходимо завершить цикл и обновиться", - приводит слова Лапорты Marca.

Не пропустите: "Барселона" вступила  в борьбу за Левандовски. | http://soccernews.ru
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