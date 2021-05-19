Лапорта рассказал о предстоящих изменениях в "Барселоне"
Фото: инстаграм Жоана Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, какие изменения ждут каталонский клуб в ближайшее время.
"Я дам оценку команде в конце сезона, сделав анализ игры и результатов. Мы гордимся тем, что выиграли Кубок Испании, но "Барселона" очень рано вылетела из Лиги чемпионов. Чемпионат Испании тоже проигран.
Со следующей недели вы будете видеть изменения. Мы будем комментировать все решения. Нам необходимо упорно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Нам необходимо завершить цикл и обновиться", - приводит слова Лапорты Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14