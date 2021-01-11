Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"

Жоан Лапорта, претендующий на кресло президента "Барселоны" назвал причины, по которым клуб должен сохранить Лионеля Месси.

"Месси должен получить от нас возможность взять Лигу Чемпионов с "Барселоной". Это вполне реально. У клуба есть приоритетов. Нужно сохранить нашего капитана для их поддержания. В "Барсе" всегда были великие игроки, в каждый отрезок времени. Но Лео — особенный. Он лучший в мире. За это его так ценят. Важно сохранить гармонию в клубе и подписать с Лео новый контракт.

Если этого не произойдет, нам придется двигаться дальше. Когда-то придется принять это", — цитирует Лапорту Goal.