Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"
Жоан Лапорта, претендующий на кресло президента "Барселоны" назвал причины, по которым клуб должен сохранить Лионеля Месси.
"Месси должен получить от нас возможность взять Лигу Чемпионов с "Барселоной". Это вполне реально. У клуба есть приоритетов. Нужно сохранить нашего капитана для их поддержания. В "Барсе" всегда были великие игроки, в каждый отрезок времени. Но Лео — особенный. Он лучший в мире. За это его так ценят. Важно сохранить гармонию в клубе и подписать с Лео новый контракт.
Если этого не произойдет, нам придется двигаться дальше. Когда-то придется принять это", — цитирует Лапорту Goal.
Напомним, соглашение аргентинца с "каталонцами" действует до лета 2021 года.
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