Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"

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Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"Жоан Лапорта, претендующий на кресло президента "Барселоны" назвал причины, по которым клуб должен сохранить Лионеля Месси.

"Месси должен получить от нас возможность взять Лигу Чемпионов с "Барселоной". Это вполне реально. У клуба есть приоритетов. Нужно сохранить нашего капитана для их поддержания. В "Барсе" всегда  были великие игроки, в каждый отрезок времени. Но Лео — особенный. Он лучший в мире. За это его так ценят. Важно сохранить гармонию в клубе и подписать с Лео новый контракт.

Если этого не произойдет, нам придется двигаться дальше. Когда-то придется принять это", — цитирует Лапорту Goal.

Напомним, соглашение аргентинца с "каталонцами" действует до лета 2021 года. 

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