Лапорта рассказал об отношениях с Куманом

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился информацией об отношениях с главным тренером команды Роналдом Куманом.

– Я пришел на тренировку, поприветствовал Кумана и подбодрил его. У нас сложная игра против отличной команды, но я видел, что тренер уверен в себе.

Я очень хорошо лажу с Куманом. Мне он нравится, и я полностью доверяю ему, полностью поддерживаю его. Роналд пользуется всем моим уважением.

Пожелать Куману удачи – значит пожелать удачи себе. Мы в одной лодке, у нас одни цели. Мы разделяем модель, которую строим. Нет никаких расхождений, кроме частного мнения по определенной теме – иногда оно может совпадать или нет.

– Будет ли положение Кумана в опасности в случае поражения от "Баварии"?

– Нет, – сказал Лапорта.

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