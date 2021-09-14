Лапорта рассказал об отношениях с Куманом

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Лапорта рассказал об отношениях с КуманомФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился информацией об отношениях с главным тренером команды Роналдом Куманом.

– Я пришел на тренировку, поприветствовал Кумана и подбодрил его. У нас сложная игра против отличной команды, но я видел, что тренер уверен в себе. 

Я очень хорошо лажу с Куманом. Мне он нравится, и я полностью доверяю ему, полностью поддерживаю его. Роналд пользуется всем моим уважением.

Пожелать Куману удачи – значит пожелать удачи себе. Мы в одной лодке, у нас одни цели. Мы разделяем модель, которую строим. Нет никаких расхождений, кроме частного мнения по определенной теме – иногда оно может совпадать или нет. 

– Будет ли положение Кумана в опасности в случае поражения от "Баварии"?

– Нет, – сказал Лапорта.

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