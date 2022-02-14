Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"

Теги барселонажоан лапортаусман дембелехави

Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему он разрешил главному тренеру Хави Эрнандесу вернуть в команду французского нападающего Усмана Дембеле.

"Раз Дембеле вернулся в расположение Хави, то должен играть хорошо. Это логичное решение. Мы пытались продлить с ним контракт и сделали хорошее предложение. Мы говорили, что Усман больше не сыграет за "Барселону", но Хави убедил нас действовать более прагматично", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт 24-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард, скорее всего, перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: Хави рассказал о ситуации Дембеле. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"

"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов