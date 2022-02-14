Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему он разрешил главному тренеру Хави Эрнандесу вернуть в команду французского нападающего Усмана Дембеле.

"Раз Дембеле вернулся в расположение Хави, то должен играть хорошо. Это логичное решение. Мы пытались продлить с ним контракт и сделали хорошее предложение. Мы говорили, что Усман больше не сыграет за "Барселону", но Хави убедил нас действовать более прагматично", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт 24-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард, скорее всего, перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

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