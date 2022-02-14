Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему он разрешил главному тренеру Хави Эрнандесу вернуть в команду французского нападающего Усмана Дембеле.
"Раз Дембеле вернулся в расположение Хави, то должен играть хорошо. Это логичное решение. Мы пытались продлить с ним контракт и сделали хорошее предложение. Мы говорили, что Усман больше не сыграет за "Барселону", но Хави убедил нас действовать более прагматично", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, что контракт 24-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард, скорее всего, перейдет в другой клуб на правах свободного агента.
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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