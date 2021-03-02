Лапорта рассказал, при каком условии Месси покинет "Барселону"

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о будущем в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Мы намерены сделать Месси предложение, исходя из ситуации в клубе. Мы не можем финансово бороться с другими клубами, но деньги не важны для Лео. Уверен, что он покинет "Барселону", если президентом стану не я. Ему не нравится Фрейша, который считает, что Месси не слишком нужен "Барселоне". Но одно ли присутствие Месси приносит клубу 30 процентов доходов. Впрочем, если он уйдет, жизнь на этом не закончится", - приводит слова Лапорты Marca.

Выборы президента "Барселоны" пройдут 7 марта.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с каталонским клубом истекает ближайшим летом.

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