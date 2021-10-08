Лапорта: "С Месси мы не вписывались в фэйр-плей"
Фото: инстаграм Лапорты
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причину ухода Лионеля Месси из клуба.
"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, показывающее, что вложения в Лео подвергнут клуб риску. "Барса" превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было.
Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, однако, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию - сделку с CVC", - приводит слова Лапорты Marca.
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