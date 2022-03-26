Лапорта считает, что "Барселона" вернулась в чемпионскую гонку в Ла Лиге

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Лапорта считает, что "Барселона" вернулась в чемпионскую гонку в Ла Лиге

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заговорил о чемпионских амбициях своей команды.

По его мнению, победа в Эль Класико (4:0) даёт надежду "сине-гранатовым" на успех в Ла Лиге по итогам текущего сезона.

"Теперь я хочу, чтобы мы боролись за чемпионство. Говорю об этом, потому что команда прогрессирует. А у "Реала" должен начаться спад, потому что они весь сезон использовали 13-14 игроков.

Мы входим в заключительную фазу чемпионата с надеждой о борьбе за золото. "Барса" отстаёт на 12 очков. В случае победы над "Райо Вальекано" отрыв "Реала" сократится до 9 баллов.

Мы должны думать о победах во всех оставшихся матчах. Это очень серьёзный вызов, но мы любим вызовы. Таков менталитет этого клуба", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

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