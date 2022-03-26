Лапорта считает, что "Барселона" вернулась в чемпионскую гонку в Ла Лиге
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заговорил о чемпионских амбициях своей команды.
По его мнению, победа в Эль Класико (4:0) даёт надежду "сине-гранатовым" на успех в Ла Лиге по итогам текущего сезона.
"Теперь я хочу, чтобы мы боролись за чемпионство. Говорю об этом, потому что команда прогрессирует. А у "Реала" должен начаться спад, потому что они весь сезон использовали 13-14 игроков.
Мы входим в заключительную фазу чемпионата с надеждой о борьбе за золото. "Барса" отстаёт на 12 очков. В случае победы над "Райо Вальекано" отрыв "Реала" сократится до 9 баллов.
Мы должны думать о победах во всех оставшихся матчах. Это очень серьёзный вызов, но мы любим вызовы. Таков менталитет этого клуба", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14