Лапорта: "Сказал Чеферину, что мы не будем извиняться"

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о позиции клуба касательно возможных санкций от УЕФА из-за участия клуба в Суперлиге.

"Я сказал Чеферину, что мы не будем извиняться и не будем платить неоправданный штраф. Если нас оштрафуют, мы обратимся в CAS. Мы будем бороться, чтобы защитить интересы "Барселоны" и разработать устойчивую модель футбола. Все клубы теряют деньги", - приводит слова Лапорты Associated Press.

Напомним, что только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" не вышли из Суперлиги. УЕФА угрожает им дисквалификацией из еврокубков.

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