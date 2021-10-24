Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал об уходе Лионеля Месси из стана сине-гранатовых.
"У нас не было места в зарплатной ведомости, а результаты аудита были неудовлетворительными.
Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что это привело бы к тому, что будущее клуба заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что пришло время уходить.
Его окружение заверило меня, и я верю этим людям, что у них не было договоренностей с другими клубами. Лео хотел остаться в "Барселоне".
Сейчас со мной остается мысль о том, что мы смогли наслаждаться его игрой так долго – он был здесь с 16 до 34 лет. Этот момент должен был настать рано или поздно, но, к сожалению, это произошло сейчас. Возможно, на два года раньше, чем планировалось", – сказал Лапорта.
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