Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного

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Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированногоФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал об уходе Лионеля Месси из стана сине-гранатовых.

"У нас не было места в зарплатной ведомости, а результаты аудита были неудовлетворительными.

Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что это привело бы к тому, что будущее клуба заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что пришло время уходить.

Его окружение заверило меня, и я верю этим людям, что у них не было договоренностей с другими клубами. Лео хотел остаться в "Барселоне".

Сейчас со мной остается мысль о том, что мы смогли наслаждаться его игрой так долго – он был здесь с 16 до 34 лет. Этот момент должен был настать рано или поздно, но, к сожалению, это произошло сейчас. Возможно, на два года раньше, чем планировалось", – сказал Лапорта.

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