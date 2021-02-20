Лапорта: "Со мной "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке"

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Лапорта: "Со мной "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о трансферных планах в случае победы на выборах.

"Холанд? Мбаппе? Могу только сказать, что со мной в качестве президента "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке. Мы намерены улучшить то, что есть сейчас.

Также стоит помнить, что для того, чтобы сохранить Месси, мы должны сделать очень конкурентоспособное предложение в спортивном плане", - приводит слова Лапорты Ccma.cat.

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Первоклашка с крутым нравом

Список интригующий : Кокорин(просто лучший),Дзюба(покажет Лео как получать уодвольсвие от футбола),вместо Дыр Штегена - рекордсмен Игоооооооорь,заместо веры в Деста - перспективный Ещенко.Далее Лапорта раскочегарится и таки купит Андрея Сергеевича.

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