Лапорта: "Со мной "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о трансферных планах в случае победы на выборах.

"Холанд? Мбаппе? Могу только сказать, что со мной в качестве президента "Барса" сможет подписать самых интересных футболистов на рынке. Мы намерены улучшить то, что есть сейчас.

Также стоит помнить, что для того, чтобы сохранить Месси, мы должны сделать очень конкурентоспособное предложение в спортивном плане", - приводит слова Лапорты Ccma.cat.

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