Лапорта стал президентом "Барселоны"

Новым президентом "Барселоны" стал Жоан Лапорта, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Лапорта победил на выборах, набрав 54,28% голосов. В борьбе за пост президента функционер опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

58-летний Лапорта ранее уже был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 годы. В этот период клуб четыре раза становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

Лапорта в должности президента "Барселоны" сменил Жозепа Бартомеу, который ушел в отставку осенью прошлого года.

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