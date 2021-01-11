Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?

Электоральный процесс на "Камп Ноу" достиг апогея. Победитель – очевидный, остальные кандидаты выполняют роль декораций!

Неизбежный триумф Лапорты

Выборы президента "Барселоны" состоятся уже 24 января. За две недели до "Дня Х" "Mundo Deportivo" инициировало большой социологический опрос среди "сосиос", проведенній компанией Time Consultants. Некоторые результаты впечатляют, но интрига давно умерла. Жоан Лапорта, который руководил каталонским грандом с 2003-го по 2009-й года, опережает всех конкурентов с потрясающим преимуществом. Одиозный 58-летний бизнесмен получил бы поддержку более половины избирателей (52,3%), если бы голосование проходило прямо сейчас. Ностальгия по славной эпохе, когда "блаугранас" покоряли Европу вместе с Роналдиньо, не оставляет шансов амбициозному Виктору Фонте. Последний гарантирует возврат Хави (сначала – в качестве генерального менеджера, впоследствии – тренера), однако харизма Лапорты сметает все и вся на своем пути. Фонт и его платформа "Sí al futur" финишировали бы вторыми с катастрофическим отставанием (13,2%). Скандальный представитель хунты Бартомеу Эмили Руссо (3,2%), Аугусто Бенедито (2,7%), Хави Вилажоана (2,7%), Тони Фрейкс (2,3%) и Жорди Фарр (1,4%) вообще не поражают электорат. Следует отметить, что из 220-ти опрошенных "сосиос" 17,2% пока не определились, а еще 3,6% не намерены идти на выборы.

Будущее Месси вызывает раскол

Контракт аргентинской звезды завершается через 6 месяцев, поэтому переговоры с Лео лягут на плечи новоиспеченного президента. Несмотря на то, что 33-летний форвард все еще склоняется к уходу, Лапорта уверяет, что сможет убедить Месси остаться. Но хотят ли этого "сосиос"? Точно не любой ценой в период пандемии, что провоцирует грандиозные финансовые убытки. Ситуация лучшего игрока в истории "Барсы" немного напоминает конфликт Рамос-Мадрид. Сейчас Лео не может похвастаться прежней поддержкой. Утраченное доверие придется отвоевывать, если он этого пожелает, конечно же. Этот вопрос фактически разделяет избирателей каталонского клуба пополам. 52,2% респондентов считают, что за капризного аргентинца стоит бороться, но есть нюансы. 37,7% – готовы сохранить Лео, если тот согласится на существенное снижение зарплаты, и только 14,5% – за то, чтобы он оставался привилегированным. Другая часть, около 47% "cосиос", не пошевелила бы и пальцем ради 6-кратного обладателя "Золотого мяча" из своих внутренних причин. В конце концов немало противников Месси аргументируют свою позицию перестройкой состава с возможным трансферами а-ля Мбаппе или Холанд.

Неймара в "Барселоне" не будет

Сторонники "Барсы", похоже, никогда не простят бразильцу скандальный демарш летом 2017 года. Половина опрошенных "cосиос" (50,5%) даже слушать не хочет о возвращении Неймара на "Камп Ноу", 24,5% – против, но, если соглашение будет финансово выгодным, надо договариваться. 17,7% – подписали бы его на бесплатных условиях, и только 5,5% – "любой ценой". Интересно, что избиратели Бенедито (66,7%), Фонт (55,2%) и Лапорты (50,4%) наиболее решительно против трансфера опальной звезды ПСЖ. Курьезно и то, что камбэк Неймара "заводит" прежде всего возрастную категорию 50-64 года. Младшие "сосиос" называют его предателем, который не заслуживает второй шанс. Добавим, что тот же Лапорта, скорее всего, бросит все силы на подписание Холанда. Агента норвежского снайпера "Боруссии" Д – Мино Райолу – и фаворита электоральной гонки связывает давняя дружба. Цена вопроса составляет от 70 млн евро. Ждем трансфера. В таких условиях Гризманн может пойти на выход!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников