Лапорта удручен финансовым состоянием "Барселоны"

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о финансовых проблемах каталонского клуба.

"Клуб в худшем состоянии, чем я ожидал. Я предвидел чего-то подобного в текущей ситуации. Мы все объясним, потому что в противном случае мы могли бы считаться сообщниками.



Некоторые контракты нужно будет пересмотреть и изменить. Возможно, последуют и радикальные меры. Однако все возможно, если это пойдет на благо "Барселоны", — приводит слова Лапорты Marca.

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