Лапорта утвердил первый летний трансфер

Первым новичком "Барселоны" в летнее трансферное окно станет центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия.

По информации AS, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта утвердил переход 20-летнего футболиста.

По окончании нынешнего сезона испанец присоединится к "сине-гранатовым" в качестве свободного агента. Его контракт будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что в планах "Барсы" подписание ещё нескольких игроков, большинство из которых должны прийти в команду бесплатно.

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