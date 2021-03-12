Лапорта утвердил первый летний трансфер

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Лапорта утвердил первый летний трансфер

Первым новичком "Барселоны" в летнее трансферное окно станет центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия.

По информации AS, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта утвердил переход 20-летнего футболиста.

По окончании нынешнего сезона испанец присоединится к "сине-гранатовым" в качестве свободного агента. Его контракт будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что в планах "Барсы" подписание ещё нескольких игроков, большинство из которых должны прийти в команду бесплатно.

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