Лапорта уверен, что "Барселона" выиграет Ла Лигу

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Лапорта уверен, что "Барселона" выиграет Ла Лигу

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен в победе каталонского клуба в нынешнем сезоне Ла Лиги.

"Я убежден, что мы можем выиграть лигу. Более того, мы ее выиграем! Я аргументирую это очень просто: на последнем отрезке сезона мы стали очень сильными, команда работает на полную мощность. С тренером, у которого есть четкие идеи и который привил нам истинный стиль футбола, мы восстановили нашу сущность. Мы должны и будем бороться за победу в Ла Лиге, сохраняя оптимизм.

Это будет нелегко, очевидно, это трудная задача, но я считаю, что она выполнима. Мы не хотим никого обидеть и уважаем наших соперников. Но мы совершенно ясно понимаем, что для того, чтобы стремиться к победе в Ла Лиге, мы должны выиграть все матчи", – сказал Лапорта.

В данный момент "Барса" на 15 очков отстает от мадридского "Реала", имея два матча в запасе. Сейчас в Ла Лиге проходит уже 30-й тур.

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