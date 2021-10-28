Лапорта уволил Кумана в самолете

Фото: инстаграм Рональда Кумана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уволил Рональда Кумана во время перелета из Мадрида.

Как сообщает Sport.es, делегация каталонцев возвращалась из Мадрида на самолете после поражения от "Райо Вальекано" (0:1). Лапорта проконсультировался с другими руководителями клуба и перед приземлением сообщил Куману об отставке.

Напомним, что Куман тренировал "Барсу" с августа 2020 года. После 11 туров "Барса" занимает в Ла Лиге девятое место.

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