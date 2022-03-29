Лапорта в восторге от Феликса

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Лапорта в восторге от Феликса

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о португальском нападающем мадридского "Атлетико" Жоау Феликсе и рассказал, что хотел подписать его прошлым летом.

"Была возможность обмена Феликса на Антуана Гризманна, но не получилось.

Мне нравится этот игрок, очень нравится", – сказал Лапорта.

Прошлым летом "Барселона" предлагала "Атлетико" обмен Феликс на Гризманна, однако "матрасники" не рассматривают вариант ухода португальца.

В итоге Гризманн перешел в мадридский на правах аренды с правом выкупа.

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