Лапорта верит в проект Суперлиги

Теги суперлига (европейская)жоан лапортабарселонареал мадридфлорентино перес

Лапорта верит в проект СуперлигиФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу проекта европейской Суперлиги.

"Проект жив. Мы выиграли в судах.

УЕФА не может этому помешать. И, кроме того, давление на английские клубы, которые продвигали его, не дало эффекта.

Флорентино Перес? Мы соперники, президенты двух великих клубов", – сказал Лапорта.

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