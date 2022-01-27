Лапорта введет важное правило по новичкам "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта принял решение ограничить зарплаты новичкам команды, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, зарплата игроков, которые перейдут в клуб летом, не будет превышать 10 миллионов евро в год. При этом "Барселона" не будет рассматривает вариант с увеличением зарплаты. Топовых игроков каталонский клуб намерен привлекать за счет системы бонусов.

Напомним, что у "Барселоны" регулярно возникают проблемы из-за потолка зарплат Ла Лиги. Из-за этого клуб вынужден был расстаться с Лионелем Месси, а также с трудом регистрирует новичков.

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