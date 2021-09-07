Лапорта выразил поддержку Куману

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере сине-гранатовых Роналде Кумане.

"Мне нравится Куман. Мы победили "Хетафе", с которым всегда непросто играть. У него есть определенные заслуги, с учетом всех травм.

Я разговаривал с Роналдом, он пользуется моей поддержкой, доверием, как и все тренеры.

Модель Йохана Кройффа не подлежит обсуждению, и кройффизм Кумана неоспорим, но каждый адаптирует систему по-своему", – сказал Лапорта.

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